Güraslan CHP üyesi oldu

Güraslan’ın katılımıyla ilgili olarak CHP İlçe başkanlığından yapılan açıklamada “19 Mayıs töreninin ardından Seçim Koordinasyon Merkezi’nde partimize üyelik işlemlerini yaptığımız Silivri’nin tanınmış esnaflarından Taylan Güraslan’a parti rozetimizi İlçe Başkanımız Berker Esen taktı.” İfadeleri kullanılırken Eski Başkan Taylan Güraslan da “19 Mayıs’ta Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında, her zaman spora ve sporcuya destek veren biri olarak Atatürk’ün partisine üyeliğimizi gerçekleştirdik. Allah yolumuzu açık etsin. Biz büyük bir aileyiz” dedi.

