Gurbetçi çocukların notu, Fadıloğlu'na duygusal anlar yaşattı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Almanya’nın Augsburg kentinde yaşayan gurbetçi çocuklardan gelen yardım zarfı içerisinde bulunan notu okurken duygusal anlar yaşadı.

Zarfın içerisinde bulunan kağıtta yazan, “Allah, yardımcınız olsun. Kalbimiz ve dualarımız sizinle. Almanya’dan çocuklarım, cep harçlıklarını size göndermemi istedi” cümlelerini okurken duygusal anlar yaşayan Rıdvan Fadıloğlu, “Bu necip millete biz, şükran borçluyuz Bunun maddi değerinden daha ziyade manevi değeri bizim için çok önemli. Bu kardeşlik duygusu içerisinde inşallah yaşadığımız sıkıntıları bir an önce atlatacağız” dedi.

Gaziantep dahil 10 ili etkileyen deprem felaketinin ardından Almanya’nın Augsburg şehrinde yaşayan Türk vatandaşlarının çocukları, örnek bir davranışta bulundular. Almanya’dan, Gaziantep’e gelecek yardım TIR’ının şoförüne ulaşan gurbetçi aile, çocuklarının talebiyle cep harçlıklarının içerisinde bulunduğu zarfı şoföre verdi. İçerisinde bir miktar para ve “Allah, yardımcınız olsun. Kalbimiz ve dualarımız sizinle. Almanya’dan. Çocuklarım, cep harçlıklarını size göndermemi istedi” notunun bulunduğu zarfı teslim alan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, afetzedelere ulaştırılması için zarfı Şehitkamil Kaymakamı Abdül Kadir Duran’a teslim etti.

“Manevi değeri bizim için çok önemli”

Yardım zarfını Şehitkamil Kaymakamı Abdül Kadir Duran’a teslim ederken konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Yaşadığımız deprem afeti sonrası dünyanın her köşesinden destekler, yardımlar yapılıyor. Almanya’nın Augsburg kentinden gelen bir TIR’ın içerisinde yardım paketlerini ulaştıran şoför, bir zarf takdim etti. Şoför, “Bu zarfı Almanya’dan bir vatandaş, yetkililere verilmek üzere bana teslim etti” dedi. Şoför, bizim arkadaşlara takdim etmiş. Ben de aldım. Zarfı açtım. İçerisinde hiçbir isim yazılmamış. Zarfın içerisinde bir para var. Zarfın içerisindeki kağıtta, “Allah, yardımcınız olsun. Kalbimiz ve dualarımız sizinle. Almanya’dan. Çocuklarım, cep harçlıklarını size göndermemi istedi” yazıyor. Çocuklarının harçlıklarını göndermişler. Bu necip millete biz, şükran borçluyuz. Allah, memleketimizi daim etsin. Ben de bu zarfı, Sayın Kaymakamıma teslim edeceğim. Bunun maddi değerinden daha ziyade manevi değeri bizim için çok önemli. Bu kardeşlik duygusu içerisinde inşallah yaşadığımız sıkıntıları bir an önce atlatacağız. Allah, milletimizi var etsin” dedi.

“Hep birlikte, birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız”

Zarfı teslim aldıktan sonra konuşan Şehitkamil Kaymakamı Abdül Kadir Duran, “Almanya’daki gurbetçi vatandaşlarımızın çocuklarından bir ya da birkaç tanesi, isimlerini yazmadıkları için kaç kişi ya da kim olduklarını bilemiyoruz, harçlıklarını bizim afetzede vatandaşlarımıza göndermişler. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Biz, birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz müddetçe üstesinden gelemeyeceğimiz herhangi bir durum yoktur. İnşallah bu zor günleri de hep birlikte, birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız. Almanya’daki gurbetçilerimize de yarımlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Allah, razı olsun” açıklamasını yaptı.