Gürcistan'da eskrimcilerden iki altın madalya
Avrupa Eskrim Konfederasyonu 14 Yaş Altı Circuit Turnuvası'nda, Ateş Yılmazkarasu ve Rüya Kalkan altın madalya kazandı.
Avrupa Eskrim Konfederasyonu 14 Yaş Altı Circuit Turnuvası’nda, Ateş Yılmazkarasu ve Rüya Kalkan altın madalya kazandı.
Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te 25-26 Kasım tarihlerinde düzenlenen Avrupa Eskrim Konfederasyonu (EFC) 14 Yaş Altı Circuit Turnuvası’nda U14 flörede piste çıkan eskrimciler Ateş Yılmazkarasu ve Rüya Kalkan başarılı karşılaşmalar sonucu organizasyonda altın madalyanın sahibi oldu.
Öte yandan aynı tarihlerde Almanya Nürnberg’de düzenlenen EFC U17 Yıldızlar Circuit Turnuvası’nda ‘Elvin Gülışık, Rüya Gökkan, Alara Atmaca ve Nilim Karavelioğlu’ndan oluşan yıldız kadınlar flöre takımı başarılı mücadeleleri sonucu organizasyonu, 30 takım arasında 4. sırada tamamladı.