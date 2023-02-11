Gürcistan'daki deprem Artvin'de hissedildi

Türkiye’nin komşu ülkesi Gürcistan’da yaşanan 4.6 şiddetinde deprem Artvin’de de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgiye göre, Gürcistan’da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Artvin’de de hissedildi. Özellikle Gürcistan’a sınır ilçelerden Kemalpaşa, Hopa ve Arhavi’de deprem paniğe neden oldu. Bazı vatandaşlar deprem sonrası sokağa çıkarak beklemeye başladı.