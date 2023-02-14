Gürcistan'dan Türkiye'ye 100 tondan fazla insani yardım

Gürcistan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’ye 100 tondan fazla insani yardım gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’ye yardım yağıyor. Gürcistan Çalışma, Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili’nin talimatı üzerine Türkiye’deki depremzedelere insani yardım sağlamak için hükümetin ihtiyat fonundan 1 milyon lari (yaklaşık 7 milyon TL) tahsis edildiği aktarıldı. Bakanlık, Savunma ve Sağlık Bakanlıklarının da yardımlara destek verdiğini belirtirken, "100 tondan fazla insani yardım kargosunda ilk yardım malzemeleri, ilaçlar, tıbbi malzeme, bebek maması, acil durum malzemeleri, üniforma, sıcak tutan giysiler, çadır, jeneratör, uyku tulumu, kuru gıda, konserve ve diğer malzemeler bulunuyor" dedi.

"Türk halkına başsağlığı diliyorum"

Çalışma, Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zurab Azarişvili, 100 tondan fazla insani yardım taşıyan tırların yola çıktığını söylerken, "Türk halkına başsağlığı diliyorum. Bugün insani yardımlarımız Türkiye’ye doğru yola çıktı. Ekipman, ilaç ve çocuk mamasının yanı sıra çok sayıda tıbbi yardım da gönderildi. Uyku tulumları, sıcak tutan giysiler ve saha ekipmanlarının yanında gerekli olan tüm şeyleri içeren insani yardım için özel bir kargo tahsis eden Savunma Bakanlığı’na da özel teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu.

"Gürcistan komşumuz olduğu için çok şanslıyız"

Türkiye’nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay, "Türkiye’de depremin olduğu bölgelerde kış şartları hala devam ediyor, bu nedenle sıcak tutan giysilere, ısıtıcılara, jeneratörlere, tıbbi ekipmana ve ilaçlara ihtiyacımız var. Gürcistan bize tüm bunları fazlasıyla sağlıyor, üstelik depremin ilk günlerinde Gürcistan, Türkiye’ye bir itfaiye ekibi gönderdi. Gürcistan komşumuz olduğu için çok şanslıyız. Bu insani yardım, Gürcistan hükümeti tarafından Başbakan İrakli Garibaşvili’nin kararnamesi ile tahsis edilen bir milyon larinin bir parçasıdır. Böylesine büyük yardımları için Gürcistan hükümetine ve Gürcü halkına, Gürcü kardeşlerimize minnettarız. Teşekkürler Gürcistan" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından Türkiye’ye ilk yardım elini uzatan ülkelerden biri de Gürcistan olmuştu. Depremin meydana geldiği ilk gün Garibaşvili’nin talimatı üzerine 60 kişilik özel arama-kurtarma ekibi, ardından ise daha 40 kişilik ekip ve ekipman Adıyaman’a gönderilmişti. Gürcistan halkı da Türkiye’ye maddi yardımda bulunmuştu.