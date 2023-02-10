Gürcistanlı miniklerden depremzedelere destek

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gürcistan’daki minikler Türkiye’ye destek mesajı yolladı.

Kahramanmaraş merkezli ardından dünyadan destek mesajlar gelmeye devam ediyor. Gürcistan’ın Kvemo Bölgesinin Marneuli şehrinde Borçalı Türklerinin de Türkiye`ye insani yardımları sürüyor. Marneuli kentindeki “Qrinviç” eğitim merkezinin minikleri de bugünkü derslerinde yüzlerine ve ellerine Türkiye ve Gürcistan bayrakları çizerek, “Türkiye sizinleyiz, kalbimiz sizinledir” dedi.