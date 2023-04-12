Gürem, Kadıköyspor'u ağırladı

Kulüp yönetiminden yapılan açıklamada “Geçtiğimiz günlerde Futbol takımımız ve Voleybol takımımız ile birlikte “Köy muhtarımız Kulüp Başkanımız Teknik Direktörlerimiz Yönetim kurulumuz ve teknik heyet” ile birlikte bizlere kapılarını açan Gürem işkembe salonu’nda bir araya gelerek iftar yemeğinde buluştuk. Her sene olduğu gibi kendi doğduğu yerin Takımına destek olan işletme sahibi Gökhan ve Süleyman Öncel ailesine Kadıköyspor camiası olarak sonsuz teşekkür ederiz.” İfadelerine yer verildi.