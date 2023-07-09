Güreş sevdalısı çift 20 yıldır Kırkpınar'dan vazgeçemiyor

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni 20 yıldır hiç kaçırmadan izlemek için Manisa’dan Edirne’ye gelen Fahrettin-Necla Akınlı çifti, Kırkpınar tutkusundan vazgeçemiyor. Çadırda kalan Fahrettin-Necla Akınlı çifti, sabahın erken saatlerinden itibaren güreşlerin yapıldığı er meydanının yolunu tutuyor.

662’nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Edirne’ye gelen binlerce vatandaş, otelleri doldurdu. Kalacak yer bulamayan güreş sevdalıları ise çadırda kalarak güreş heyecanına ortak oluyor. Güreşleri takip etmek için Fahrettin-Necla Akınlı çifti de 20 yıldır Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni yerinde izlemek için Manisa’dan Edirne’ye geliyor. 65 yaşındaki Fahrettin Akınlı, "Kırkpınar’a gelmediğim zaman rahatsız oluyorum, alışkanlık haline geldi. Bir hastalık oldu bu. Her sene geliyoruz" dedi.

"Bu sene her yeri paralı yapmışlar"

Belediyenin konaklama konusunda yardımcı olması gerektiğini söyleyen Akınlı, çadır kurdukları alandan para talep ettiklerini ve bu durumda güreş sevdasından vazgeçerek bir daha gelmeyeceklerini söyledi. Daha önceki yıllarda istedikleri yere çadırlarını kurduklarını, bu yıl ise zabıta ekiplerinin her yerden kendilerini kaldırdığını söyleyen Akınlı, "Zorluk çıkartıyorlar. Önceden ücretsiz pansiyonlara gönderiyorlardı, şimdi onları da paralı yapmışlar. Böyle devam ederse bir daha gelmeyebiliriz" dedi.

Antalya Elmalı, Kurtdere ve Kırkpınar yağlı güreşlerini yakından takip ettiklerini aktaran Akınlı, özellikle Kırkpınar’ın vazgeçilmez bir sevda olduğunu ifade etti.

"Kırkpınar’dan hiç vazgeçemiyoruz"

Eşi ile birlikte güreşleri izlemeye gelen 60 yaşındaki Necla Akınlı da, "Ata sporu güreşlerimizi çok seviyoruz. Her sene gelmeye çalışıyoruz. Yaşlandık, bundan sonra gezelim, hayatımızı yaşayalım istedik. Elmalı’ya, Kurtdereli’ye ve Kırkpınar’a geliyoruz. Hele Kırkpınar’dan hiç vazgeçemiyoruz. Kırkpınar bizim vazgeçilmez bir güreşimiz. Belediye bu yıl çadır kuracak yerlerimizi yasaklamasa daha da güzel olur. Bu sene onları kısıtlamışlar. Bunları kısıtlamasınlar isterim. Okul bahçesinde kalıyoruz. 5 günlüğüne geldik. Sarı Fırtına İsmail Balaban’ı tutuyorum. Sarı Fırtına’yı çok seviyorum. Hep Sarı Fırtına kazansın isterim" diye konuştu.