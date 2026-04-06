Güreşte Türkiye şampiyonası heyecanı başlıyor
Bilecik'te grup müsabakalarında derece elde eden sporcular, Türkiye Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek.
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde İstasyon Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Okul Spor Faaliyetleri Güreş Küçükler Grup Müsabakaları’nın ardından dereceye giren sporcular, Tekirdağ’da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı. Gruplarda başarılı performans sergileyen sporcuların, Türkiye Şampiyonası’nda Bilecik’i temsil edeceği öğrenildi. Antrenörler eşliğinde hazırlıklarını sürdüren sporcuların hedefinin madalya olduğu bildirildi.
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, sporculara başarı dileklerini ileterek, "Türkiye Şampiyonası’nda mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz" dedi.