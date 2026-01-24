Gürkan Ölçer Basınla Buluştu, Yönetim Kadrosunu Tanıttı

Seçim Sürecine Olgunluk Vurgusu

Programda konuşan Ölçer, Silivri’de son dönemde gerçekleştirilen Silivrispor Kulübü ile Silivri Esnaf ve Sanatkârlar Odası seçimlerinin ilçeye yakışır bir olgunlukla tamamlandığını belirtti. Göreve seçilen başkanları tebrik eden Ölçer, yeni dönem için başarı temennisinde bulundu.

21 Yıllık Esnaflık Tecrübesi

Kurfallı Mahallesi’nden olduğunu ifade eden Gürkan Ölçer, 21 yıldır Silivri’de taksi esnaflığı yaptığını, direksiyon başında geçen yılların kendisine sahayı, sokağın gerçeklerini ve esnafın sorunlarını öğrettiğini dile getirdi. Ölçer, uzun yıllar sivil toplum kuruluşlarında görev aldığını, son 8 yıldır ise Silivri Şoförler Odası yönetim kurulu üyesi olarak çalıştığını vurguladı.

“Birlikte Yönetmek” Anlayışı

Adaylık sürecindeki temel yaklaşımlarının “birlikte yönetmek” olduğunu kaydeden Ölçer, açıkladığı yönetim listesinin Silivri şoför esnafının tamamını temsil ettiğini söyledi. Yönetim kadrosunun yüzde 60’ının üniversite mezunu, yüzde 20’sinin anadan atadan şoför esnafı, yüzde 20’sinin ise sahayı bilen alaylı isimlerden oluştuğunu aktardı.

Deneyim ve Ortak Akıl Mesajı

Sekiz yıl boyunca mevcut Başkan Recep Akıncı ile birlikte çalıştığını hatırlatan Ölçer, bu süreçte edinilen tecrübeyi yeni bir heyecan ve ortak akılla esnafın hizmetine sunmayı hedeflediklerini belirtti. Hiç kimseyi ayrıştırmadan, “ben” değil “biz” anlayışıyla hareket edeceklerini ifade etti.

“Bu Oda Hepimizin Evi”

Kapılarının tüm esnafa açık olacağını vurgulayan Gürkan Ölçer, sorunları ve çözüm yollarını bildiklerini, bu çözümleri birlikte üretmeye hazır olduklarını söyledi. Destek ve güven çağrısında bulunan Ölçer, konuşmasını teşekkür ederek tamamladı.