Gürkan Ölçer Destek Çalışmalarını Kurfallı Ve Fener'de Sürdürdü

Silivri Şoförler ve Otomobilciler Odası başkan adayı Gürkan Ölçer, seçim çalışmaları kapsamında saha ziyaretlerini sürdürüyor. Kurfallı ve Fener mahallelerinde hemşehrilerle bir araya gelen Ölçer ve ekibi, mahalle sakinlerinin talep ve beklentilerini dinleyerek not aldı; sahada olmaya ve birlikte çözüm üretmeye devam edeceklerini vurguladı.



Ziyaretlerde mahalle halkının gösterdiği ilgi, samimiyet ve misafirperverliğe teşekkür eden Gürkan Ölçer, “Sahada olmaya, dinlemeye ve birlikte çözüm üretmeye devam edeceğiz” mesajını verdi.



Ölçer ve ekibi, seçim sürecine kadar Silivri genelinde temaslarını sürdürerek şoför esnafı ve vatandaşlarla buluşmayı hedefliyor.