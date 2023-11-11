Gürol Sözen, 1919 - 1923 destan ve onlar sergisi Mudana'da açıldı

Girit Mahallesi’nde restorasyonu devam eden tarihi konakta daimi olarak sergilenecek olan Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da başlattığı milli mücadeleden Mudanya Mütarekesi’ne ve 1923 Cumhuriyetin kuruluşuna uzanan tarihi sürecin anlatıldığı “Gürol Sözen, 1919-1923 Destan ve Onlar Müzesi”ndeki serginin ön seyir gerçekleştirildi.

Mudanya Belediyesi, Girit Mahallesi’nde restorasyonu devam eden ve “Gürol Sözen,

1919-1923 Destan ve Onlar Müzesi” olarak yaşatılacak olan tarihi konağın açılışı öncesinde Kurtuluş Savaşı’nı, bu büyük destanın şiirle alakalı kapsayan sergiyi, seyirciye açtı.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Ressam Gürol Sözen ile birlikte 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde, Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırlanan sokak sergisinin açılışını yaptı. Serginin açılışında konuşan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek bir müzeye Mudanya olarak ev sahipliği yapıyoruz. Restorasyonu devam eden konağımız, yeni işlevi, doğası ve ve tarihi kimliğiyle Mudanya’nın onuru olacak. Onlar, yani bu vatan toprağı için ölümü hiçe sayanlar; bizlere Cumhuriyeti, barışı ve onuru bağışladılar. Onlara çok şey borçluyuz. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun” ifadelerini kullandı.