Güroymak'ta depremzedeler için mobil tuvaletler üretiliyor

Bitlis’in Güroymak Belediyesi ve Güroymak Kaymakamlığının destekleri ile depremzedeler için mobil tuvaletler üretiliyor.

Güroymak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde tuvalet üretimine başlanan mobil tuvaletler kısa sürede tamamlanarak deprem bölgesine gönderilecek. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından yaraların sarılması için tüm yurtta olduğu gibi Güroymak’ta da seferberlik ilan edildi. Bölgedeki ihtiyaçların giderilmesi için ilk dakikadan itibaren harekete geçen Güroymak Belediyesi ve İlçe Kaymakamlığı bir ihtiyacı daha gidermek için çalışmalara başladı. Öncelikli ihtiyaçlardan olan mobil tuvaletlerin üretimine başlandı.

Konu ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Güroymak İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, "Deprem bölgesine gönderilmek üzere sipariş verilen Mobil tuvaletler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde üretmeye başladık. İlk sevkiyat yarın başlayacak" dedi.