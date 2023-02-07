Güroymak'tan deprem bölgesine yardım eli

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ilden hissedilen 7.7’lik deprem sonrası Bitlis’in Güroymak ilçesinde de deprem bölgesine gönderilmek için toplanan 1 tır yardım malzemesi dualar eşliğinde gönderildi.

Yaşanan deprem sonrası Güroymak’ta vatandaşlar da deprem bölgesine gönderilmek üzere battaniye, ısıtıcı, bebek bezi, battaniye, yün battaniye, uyku tulumu, eldiven, kışlık kıyafet, gıda kolisi, kişisel temizlik malzemeleri ve diğer ihtiyaçlar Güroymak Kaymakamlığı ile Güroymak Belediyesinin koordinasyonunda toplandı.

Toplanan malzemelerin tıra yüklenmesi sırasında Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Cankaloğlu, incelemeler yaparak son durum hakkında bilgi aldı.

Yardım tırının yüklenmesi sırasında bir konuşma yapan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Cankaloğlu, "Değerli vatandaşlarımızın katkılarıyla özenle hazırladığımız yardım malzemelerini, Adıyaman’daki depremzedelere ulaştırmak için ilk tırımızı dualarla yola çıkardık. Az çok demeden destek olan, yardım eden bütün vatandaşlarımıza canı gönülden teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sıra 2 ve 3. tırımız da inşallah" dedi.