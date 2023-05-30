Gürsu armudu Bakan Varank'tan tam not aldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’tan istediği armut ikramı Ağaköy’de yapıldı. Bakan Varank, Gürsu armudunu çok beğendiğini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gürsu’da katıldığı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi açılışı sonrası, Belediye Başkanı Mustafa Işık’a Gürsu’nun tarım potansiyelini ve meşhur armudunu sormuştu. Henüz olgunlaşmayan armutlar, Bakan Varank’a ikinci Gürsu ziyaretinde ikram edildi. Bakan Varank ve ekibine pilav ikramının ardından, dünyaca ünlü Ağaköy armutları ikram edildi. Meşhur Ağaköy armudunu tam da yerinde en lezzetli hali ile tadan Bakan Varank, hem çok beğendi hem de Başkan Işık’tan üretim ve ihracata ilişkin bilgiler aldı.