Gürsu Belediye Başkanı Işık Kahramanmaraş'ta

Afetin ilk gününden beri ilçesindeki yardım faaliyetlerini koordine eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Kahramanmaraş’a gitti.

Gürsu genelindeki yardım çalışmaları sorunsuz ilerlerken Başkan Işık ve ekibi sahadaki ekipleri ziyaret edip, aş evindeki çalışmaları inceleyecek.

Gürsu Belediyesi ekipleri ile sahada

Gürsu Belediyesi afet bölgesindeki çalışmalarında devam ediyor. Afetin ilk saatlerinde arama kurtarma ekiplerini Kahramanmaraş’a yollayan Başkan Mustafa Işık, akabinde yerel destek ekibini de Hatay ve Malatya’ya yolladı. İlçede AFAD ile koordineli kurduğu üç merkezde yardımları bölgeye gönderen Işık ve ekibi, Kahramanmaraş’ta da aş evi kurdu. İlçede çalışmaları rutine oturtan Başkan Işık, sabah saatlerinde de Kahramanmaraş’a ulaştı. Öncelikle arama kurtarma ekibiyle iletişim kuran Işık aynı zamanda aş evi ihtiyaç listelerini kontrol edip, sonrasında incelemelerde bulundu.

Gürsu Belediyesi ekipleri afet bölgesinde bir araya gelip hem değerlendirmelerde bulunacak, hem de Işık ile buluşacak.