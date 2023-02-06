Gürsu Belediyesi 18 personeli ile yola çıktı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkez olmak üzere, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Adana ve çevre illerde yaşanan 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle destek ekipler bölgeye hareket etti.

Gürsu Belediyesi GÜRAK (Gürsu Belediyesi Arama Kurtarma) ekipleri de, kurtarma faaliyetlerine destek olmak amacıyla deprem felaketinin yaşandığı bölgeye gitti. Depremin yaşandığı şehirlerden Malatya’daki kurtarma çalışmalarına katılmak üzere bölgeye giden GÜRAK ekipleri, enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması ve bölgedeki halkın ihtiyaçlarının karşılanması konularında destek ekip olarak çalışmalar yapacak.

GÜRAK ekibini bölgeye uğurlayan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Ülkemize geçmiş olsun. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet ailelerine baş sağlığı diliyorum. Enkaz altında yaşam mücadelesi veren insanlara umut eli olacak ekiplerimiz felaket bölgesindeki kurtarma çalışmalarına destek olmak için yola çıktı. İnşallah daha fazla can kaybı yaşanmadan bu felaketi atlatırız. Ülke olarak yaşadığımız deprem gerçeğine hazırlıklı olmak amacıyla yapılan çalışmalarla geldiğimiz noktada ve elde ettiğimiz tecrübelerle artık çok daha hazırlıklıyız. Arama kurtarma ekiplerinin en sağlıklı şekilde çalışmalarını yapabilmeleri için vatandaşlarımızın enkaz alanlarında ekiplerin çalışmalarını sekteye uğratacak kalabalıklar oluşturmaması ve ekiplerin çalışmalarını kolaylaştıracak yardımlarda bulunması da çok önemli. Enkaz altında kalan vatandaşlarımızın, inşallah en kısa sürede kurtarılmalarını temenni ediyoruz. Ülkemize ve depremin etkilediği diğer ülkelere geçmiş olsun” dedi.

AFAD bünyesinde yaptıkları eğitim faaliyetleri ve tatbikatlarla deprem sonrası yapılacak kurtarma çalışmaları konusunda yetkin olduklarını belirten GÜRAK Başkanı Talha Şahin, ölü sayısının artmaması için verilen mücadeleye destek olmak amacıyla hemen bölgeye hareket ettiklerini söyledi. GÜRAK, Belediye personeli ve gönüllülerden oluşan 18 kişilik ekip ve iki araçla arama kurtarma çalışmalarına katılacak.