Gürsu Belediyesi, afet bölgesinde durmaksızın çalışıyor

Afetin ilk gününden beri düzenlediği kampanyalarla afet bölgesine ulaşan Gürsu Belediyesi, hafta sonunda Başkan Mustafa Işık ve ekibiyle bölgede bu kez de bizzat yerinde çalışmaları takip etti. Başkan Işık, Gürsu Arama Kurtarma Ekiplerini ziyaret ederek onlara moral verdi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, afet bölgesinde hem yardım çalışmalarını koordine etti, hem aş evini hem de GÜRAK ekibini ziyaret etti. Kahramanmaraş’ta afetin ilk gününde AFAD koordineli olarak çalışmalarına başlayan Gürsu Arama Kurtarma Ekibi, durmaksızın çalışıyor, hayat kurtarıyor. İlk günlerde ekip ile telefon üzerinden koordine sağlayan Başkan Işık, Gürsu genelindeki çalışmaları koordine ettikten sonra soluğu GÜRAK ekibinin yanında aldı. Onlardan bilgi alan ve çalışmalarını takip eden Başkan Işık, ekibin canlı olarak kurtardığı iki kişinin sağlık durumlarını da takip etti. Hummalı çalışmalara tanıklık eden Başkan Işık, "Ekibimiz Kahramanmaraş’ta görevli. İlk anlardan beri adeta enkaz altında bir ses ve nefes arıyorlar. Yorgun, uykusuz ve çoğu zaman aç bir şekilde hayat kurtarıyorlar. Bugün onlara hem manevi destek olmaya geldik hem de izledik. Gerçekten ne kadar değerli bir iş yaptıklarına yakinen şahit olmak bizi duygulandırdı. Sağ salim çalışmalarını bitirip ilçemize dönmek istiyoruz" diye konuştu