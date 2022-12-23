Gürsu Belediyesi buğday ekti

Gürsu ovasında, Gürsu Belediyesi tarihinde ilk kez verimli tarım arazilerinin bereketini üretime dönüştürmek amacıyla, buğday ekti.

Gürsu’nun Ericek Mahallesi’nde bulunan 67 dönümlük araziye ekilen buğdayların, 2023 yılı Temmuz-Ağustos aylarında hasadı yapılarak un üretilecek. Üretilen un uygun fiyata satılarak üretime destek sağlanacak.

“Belediyemizin tarihinde bir ilke imza atarak buğday ekimi gerçekleştirdik” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Her dönümünden bereket fışkıran Gürsu’muzun verimli tarım arazilerinden olan ve yaklaşık beş altı yıldır boş duran araziyi buğday ekeerek değerlendirmek istedik. İnşallah önümüzdeki yıl yaz aylarında hasadını yapacağımız buğdaylarımızla un üreterek satışını gerçekleştireceğiz. Böylece atıl durumda olan tarım arazimizi değerlendirerek tarıma ve üretime katkı sağlayacağız. Süreç sonrasında ekmek üretimi yapmaya yönelik değerlendirmemiz de olacak. Devlet destekli yerli tohumları kullanarak yaptığımız ekimin bereketli olmasını diliyorum” dedi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden kiralanan arazide yapılan buğday ekiminden 20 tonluk rekolte bekleniyor.