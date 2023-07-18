Gürsu Belediyesi, güneşten yılda 3,5 milyon kazanıyor

Gürsu Belediyesi’nin vizyon projelerinden Güneş Elektrik Santrali açılıyor. Güneşten üretilen elektrik enerjisi ile hem kendi elektrik ihtiyacını karşılayıp hem de belediyeye gelir kazandıran Gürsu Belediyesi, ‘Enerjisini Üreten Belediye’ kimliğini de kanıtlamış oldu.

Gürsu Belediyesi’nin 2022 yılında 8 milyon 248 bin TL yatırım maliyeti ile hayata geçirdiği Gürsu Ericek Güneş Enerji Santrali, resmi açılışını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Sisteme saatlik 607 kilovat enerji veren, ayda ise 75 bin kilovat elektrik üreten santral sayesinde Gürsu Belediyesi yılda 3,5 milyon liralık bir gelir elde etmiş olacak.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Güneş enerji santralimizi tamamen belediyemizin öz sermayesiyle hayata geçirdik. Ericek Güneş Enerji Santrali’mizle, sınırsız enerji kaynağı olan güneşten elde ettiğimiz elektrikle hem belediyemizin tüketeceği elektriği sağlıyor. Ayrıca ihtiyacımız dışında kalan elektriği de şebekeye aktararak gelir elde ediyoruz. Tüm dünyanın doğayı koruyan enerji sistemlerine yöneldiği çağımızda, biz de yenilenebilir temiz enerji kaynağı olan güneş enerji sistemimizi kurarak kendi elektriğimizi üretmiş olduk. Sınırlı doğal kaynaklardan üretilen enerjilere alternatif olarak sınırsız bir enerji kaynağı olan güneş enerjisiyle, doğamızı kirleten zararlı gazların etkisini de ortadan kaldırmış olduk. Yatırım teşvik belgesinden faydalanılarak, yaklaşık 1 milyon 350 bin liralık KDV muafiyetiyle oluşturduğumuz tesisimiz 4 yıl içerisinde yatırım maliyetini amorti edecek. Bakım ve işletim kolaylığı olan tesisimiz sayesinde, sınırsız bir enerji kaynağıyla üretim yaparak yüksek verim elde etmiş olacağız. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

Gürsu Ericek Mahallesi’nde, 15 dönüm arazi üzerinde oluşturulan Gürsu Ericek Güneş Enerji Santrali’nde, 30 yıl boyunca üretim yapılacak.