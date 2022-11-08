Gürsu Belediyesi, istihdamda öncü olmayı sürdürüyor

İstihdam konusunda öncü proje ve hizmetlerle örnek olan Gürsu Belediyesi, yeni adımlarla istihdama olan desteğini etkin olarak arttırmayı sürdürüyor.

Gürsu Belediyesi, imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, istihdam konusunda yapılacak ortak çalışmalarla iş arayanlarla iş verenler daha geniş platformlarda bir araya gelme imkanı bulacak. Protokole, Gürsu ve çevresinde yaşayan ve iş arayan mavi yaka adayların iş bulmaları hızlandırılacak, işverenlerin de eleman açığını doğru adaylarla ve çok daha hızlı kapatmalarına imkan sunulacak. ’İstihdam odaklı birçok proje ve hizmete imza atarak, bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz iş birliği protokollerimiz ve istihdam buluşmalarımızla, iş arayanlarla iş verenleri buluşturduk’ diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, ”Gürsu sınırları çerçevesinde başlattığımız istihdam buluşmalarımızda geldiğimiz noktada artık. Gürsu dışından da başvuruların yapılıyor olması yaptığımız hizmetin faydasını görmemiz açısından bizleri motive ediyor. 2021 yılında oluşturduğumuz kollektif Kariyer merkezimiz, Gürsu ve Bursa’mızın sınırlarını aşarak birçok ilden de talep alır hale geldi. İmzaladığımız iş birliği protokolümüzle inşallah daha da geniş kitlelere ulaşma imkanı bulacağız. İstihdam konusunda sorumluluk hissedip, taşın altına elini koyup, hizmet etme hedefini seçerek bizlerin de benimsediği bu yolda yanımızda olan, iş birliği yaptığımız tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum” dedi.