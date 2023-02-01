Gürsu Belediyesi kar mesaisine başladı

Günlerdir beklenen kar yağışı Bursa’nın farklı yerlerinde olduğu gibi Gürsu merkezinde ve mahallelerinde de etkisini gösterdi. İlçenin yüksek kesimlerinde harika manzaralar oluşturan kar nedeniyle kapanan yollara anında müdahale edildi.

Yurt genelinde etkisini gösteren kar yağışı Gürsu’nun yüksek mahallelerinde de etkisini gösterdi. Bursa ovasının muhteşem manzarasına hakim tepede yaşayan ilçe halkı sabaha bembeyaz örtü ile uyandı. Ericek ve Dışkaya mahallelerinde kartpostal gibi bir manzara oluşturan kar, virajlı ve eğimli yollarda da hızla tutunca Gürsu Belediyesi ekipleri sabahın ilk ışıkları ile takibe geçti. Hava durumuna istinaden yapılan tahminler sonrası hazırlıklarını tamamlayan Gürsu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Ericek ve Dışkaya mahallelerinde kapanan yolları temizleyerek açtı.

Uzun süredir beklenen kar yağışından dolayı mutlu olduklarını belirten Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Yüksek kesimlerdeki mahallelerimizdeki vatandaşlarımızı mağdur etmemek için ekiplerimiz sahadalar. Bu sene kışı çok özledik. Kar yağışını daha çok özledik. Umarım en güzel Gürsu manzaraları ile karın keyfini yaşarız” dedi.

Bursa’nın en özgün doğal mekanlarından biri olan Gürsu Ericek Adrenalin Park da beyaza büründü. Adrenalin Park hafta içi ve hafta sonu bünyesindeki Kırlangıç Sofrası ile de Bursalıları ağırlayacak.