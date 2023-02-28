Gürsu Belediyesi'nden afete yönelik psikolojik bilgilendirme

Gürsu Belediyesi, afet bölgesine görevli ya da gönüllü olarak giden ve gönderilen çalışanlarına yönelik psikolojik destek semineri düzenledi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün organize ettiği seminerde Dr. Aslı Yeşil afet süreci ve sonrasındaki iyileşmeyi anlattı.

Gürsu Belediyesi, afet bölgesinde hem gönüllü hem de görevli olarak fedakarca çalışan ve birçok hayata dokunan ekipleri için psikolojik destek semineri düzenledi. Geçtiğimiz haftalarda bölgeden dönen arama kurtarma, yerel destek, hasar tespit ve aş evi ekipleri Kahramanmaraş, Malatya, Hatay, Gaziantep’te görev yapmıştı. Hem enkaz çalışmalarına, hem arama kurtarma çalışmalarına, hem de afetzedelere yardım çalışmalarına katılan ekipler yaşadıkları süreç sonrasında Gürsu’ya döndüklerinde asrın felaketinde kalıcı bir psikolojik etki yaşamamaları için bir seminer ile bilgilendirildi. Yaşadıkları ağır stresli durum, sonrasındaki süreç ve neler yapabilecekleri konusunda, Dr. Aslı Yeşil tarafından afet sonrası psikolojik süreç hakkında sunum yaptı.

Dr. Yeşil, yaşanan felaketin boyutuna dikkat çekerek bu gibi durumlarda bireysel olarak neler yapabilecekleri konusunda öneriler sundu.