Gürsu Belediyesi'nden kadınlara iş fırsatı

Gürsu Belediyesi iş arayan ile iş vereni bir araya getirdiği istihdam buluşmalarının 52’ncisinde, 25 kadının işe alım sürecine köprü oldu. Gürsu Belediyesi Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen istihdam buluşmasında, Gök-Sev Tekstil Firması’nda, dikim operatörü, düz makine ve overlok branşlarında çalıştırılmak üzere, 18-45 yaş arası 25 kadının işe alımı için ön başvurular alındı ve mülakatlar yapıldı.

Kadın istihdamında Gürsu farkı

Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer Merkezi koordinasyonuyla, bugüne kadar gerçekleştirilen 52 istihdam buluşmasında 5 bini aşkın kişiyle firmalar arasında köprü oluşturularak, 3 bini aşkın kişinin iş sahibi olması sağlandı. Rakamları paylaşan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer Merkezi adeta bir kariyer kurumu gibi çalışıyor. Bu rakamlar bize istihdam konusunda ne kadar destek olmamız gerektiğini ve iş veren ile işi alan arasındaki köprüyü sağlamlaştırmamız gerektiğini düşündürdü. İki yıldır açtığımız Kollektif Kariyer Merkezi’mizde sayısız hayata dokunduk. İstihdam buluşmalarımız aralıksız sürüyor. Önümüzdeki dönemlerde de bu çalışmalarımızı devam ettirip Gürsu’da sıfır işsizlik amacımızı perçinleyeceğiz.” Dedi.