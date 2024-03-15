Gürsu Belediyesi'nden vaadi aşan icraat

Enerjisini üreten belediye sloganı ile yola çıkarak Ericekköy Mahallesi’nde güneş enerji santrali kuran Gürsu Belediyesi, bir yıl içerisinde tesisten 4 milyon 342 bin TL gelir elde etmeyi başardı.

"Bir yılda Ges’ten 4 milyon TL gelir sağladık"

2022 yılında Ericekköy Mahallesi’nde kurulan güneş enerji santralinde, kurulduğu günden bu yana 1 milyon 201 bin 420 kwh elektrik üretildi. Bu sayede 6 milyon 7 bin 141 TL gelir sağlanmış oldu.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Bizim bu projeye başlarken vaadimiz yılda 3,5 milyon kazanmaktı. Biz fazlasını kazandık. Sadece 2023 yılında 868 bin 400 kwh elektrik ürettik. Bir yıl içinde 4 milyon 342 bin gelir elde etmiş olduk. Totalde ise 6 milyon liradan fazla gelir elde ettik. Vaadimizi aştık, hem belediyemize hem de doğaya kazandırmış olduk. Bu yüzden yeni dönemde de gücümüzü doğadan almaya devam edeceğiz. Yeni dönemde yeşil ve yenilenebilir tüm enerji sistemleri ile ilgili çevreci projelerimizde içerik ve modül değiştirerek yolumuza devam edeceğiz” dedi.