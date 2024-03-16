Gürsu Belediyesi'nden vaadi aşan icraat

Enerjisini üreten belediye sloganı ile yola çıkarak Gürsu Ericekköy Mahallesi’nde güneş enerji santrali kuran Gürsu Belediyesi, bir yıl içerisinde tesisten 4 milyon 342 bin lira gelir elde etmeyi başardı.

Gürsu Belediyesi, çevreci hamleleri ile hem gelir getirici projelere imza atıyor, hem de doğaya fayda sağlıyor. 2022 yılında Ericekköy Mahallesi’nde kurulan güneş enerji santralinde, kurulduğu günden bu yana 1 milyon 201 bin 420 kilovatsaat elektrik üretildi.

Bugüne kadar 6 milyon 7 bin 141 lira gelir sağlandığını belirten Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Bizim bu projeye başlarken vaadimiz yılda 3,5 milyon kazanmaktı. Biz fazlasını kazandık. Sadece 2023 yılında 868 bin 400 kilovatsaat elektrik ürettik. Bir yıl içinde 4 milyon 342 bin gelir elde etmiş olduk. Totalde ise 6 milyon liradan fazla gelir elde ettik. Vaadimizi aştık, hem belediyemize hem de doğaya kazandırmış olduk. Bu yüzden yeni dönemde de gücümüzü doğadan almaya devam edeceğiz. Yeni dönemde yeşil ve yenilenebilir tüm enerji sistemleri ile ilgili çevreci projelerimizde içerik ve modül değiştirerek yolumuza devam edeceğiz” dedi.