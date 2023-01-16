Gürsu'da 2022'de 28 ruhsatsız yapı yıkıldı

Gürsu Belediyesi, özellikle verimli Gürsu ovasının korunması öncelikli olmak üzere kaçak yapılaşmayla olan mücadelesine kararlı uygulamalarla devam ediyor.

Gürsu Belediyesi’nce, kaçak yapılaşmanın önlenmesine yönelik verilen mücadele çerçevesinde, 2022 yılı içerisinde 28 ruhsatsız yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Gürsu’muzun verimli topraklarının kaçak yapılarla yok olmasını önlemek başta olmak üzere, ilçemizde kaçak yapılaşmayı önleme konusundaki kararlılığımız sürecek. Yıkım yapmak bizleri de üzen bir durum. Ancak yasalar bizlerin huzuru ve toplumsal düzenin sağlanması için var ve bizler de yasaları uygulamakla yükümlüyüz. Yasalar gereği de bu yıkımları yapmak zorundayız. Yasal yollarla konut yapımında verdiğimiz hizmetlerde de belediye olarak hep kolaylaştırıcı olmaktayız. Kaçak yapıya harcanan emekler yasal yollarla konut yapmakta kullanılırsa hem emekler hem de birikimler heba olmaz. Tüm uyarılara rağmen Gürsu’muzun verimli topraklarını tehdit eden kaçak yapılaşmayı önlemeye yönelik kararlılığımız devam edecek " dedi.

Çağdaş kent Gürsu için

Çağdaş kent Gürsu’yu oluşturma hedefi doğrultusunda kaçak yapılaşmayla mücadelenin yanında, ilçe genelinde 9 metruk binanın da yıkımı gerçekleştirildi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, ‘‘Gürsu’nun hızla gelişmekte olan yapısına ve çağdaş mimariye uygun şekilde adımlarımızı atıyoruz. İlçemizin sorunlarını çözüme kavuşturmanın yanında, şehrimizin sağlıklı gelişimine engel olan kaçak yapılaşmayla da kararlılıkla mücadele ediyoruz. Kaçak yapıların karmaşasından Gürsu’yu kurtarma ve sağlıklı kentleşmeyi sağlama kararlılığımız devam edecek” dedi.