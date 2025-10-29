Gürsu'da düğün gibi bayram kutlaması

Gürsu Belediyesi’nin Cumhuriyet Bayramı kutlaması şölene dönüştü.

İlçede bir klasik haline gelen ve ilçeyi temsil eden nostaljik araca binen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Gürsu Kaymakamı Murat Kütük ve ilçe protokolü halkı selamladı. Atlı kortejin eşlik ettiği büyük yürüyüşün ardından, ilçe meydanında Gürsu Esnaf Odası’nın geleneklerimizi ve değerlerimizi yansıtan etkinlikleri sergilendi.

Meydanı şölene çeviren etkinlikler, ilçe protokolünün çiftetelli oynaması ile başladı. Ardından Belediye Başkanı Mustafa Işık, İlçe Kaymakamı Murat Kütük’ü temsili olarak traş etti. Yaşayan mesleklere de dikkat çekmek isteyen Gürsu Esnaf Odası’nın bu etkinliği törene damgasını vurdu.

Atlı kortejdeki geçidin ardından meydanda oluşturulan alanda Başkan Işık, at bindi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sosyal medyada büyük ilgi çekti.