Gürsu'da hasat zamanı

Bursa Gürsu Belediyesi ilçedeki verimli armut hasadına bu sene un hasadını da ekledi. Belediye Başkanı Mustafa Işık, Ericek Köyü’nde ekilen buğdaylardan elde edilen unları; bizzat vatandaşın sofrasına kadar ulaştırdı.

Üretimin, projenin ve hizmetin hiç bitmediği tarım kenti Gürsu’da, Gürsu Belediyesi yepyeni bir projeye daha imzasını attı. Belediye eli ile yapılan buğday hasadından elde edilen unlar, vatandaşın sofrasına ulaştırıldı Ericek Köyü’nde 49 yıllığına kiralanan arazi üzerinde Ocak ayında ilk ekimi bizzat yapan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, hasattan çıkan unları ilk kez yine Ericek Köyü’nde dağıttı.

67 dönümlük arazi üzerindeki buğday hasadını kendi elleri ile yapan Başkan Işık, un dağıtımını da bizzat yaptı. Ericek Köyü’nden başlayan un dağıtımları Başkan Işık ile eş zamanlı tüm ilçede uygun görülen evlere ulaştırıldı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Güzel ve verimli ilçemizde hasat hiç bitmiyor. Dünyanın en verimli en bereketli ürünleri buradan dünyaya ulaştırırken, sosyal belediyecilik kapsamında da vatandaşımızın yanında olabilmek için un hasadımızla onlara ulaşıyoruz. İlçemiz genelinde farklı ihtiyaç ve isteklerine düzenli yanıt verdiğimiz vatandaşlarımızın evlerine, sofralarına bu kez de unlarımızı ulaştırıyoruz. Bereketle ve afiyetle tüketmelerini diliyoruz” dedi.

Başkan Işık un dağıtımlarını yaptığı evlerde unu, ev kadınları ve işletme sahipleri ile test ederek, beraber mutfağa girdi. Kimi zaman ekmek yaptı, kimi zaman hamur yoğurdu. Tam not alan Gürsu Belediyesi unları peyderpey dağıtılmaya devam ediyor.