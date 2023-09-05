Gürsu'da meraklısına yepyeni bir meslek kursu

Gürsu Belediyesi Ar-Ge Birimi bünyesinde, ‘Biz Birlikte Güçlüyüz’ projesi çerçevesinde başlayan ‘Bilgisayarlı Modelistlik Stilistlik’ eğitimi başladı. Çok yoğun ilgi gören eğitim başvuruları sırasında ilk etap eğitime 15 kişi katıldı.

Gürsu Belediyesi, dünyanın en hızlı ilerleyen ve katma değeri en yüksek sayılan mesleklerinden Modelistlik ve Stilistlik eğitimi için bir proje hazırladı. ‘Biz Birlikte Güçlüyüz’ projesi çerçevesinde bir süredir başvuru ilanına çıkan Gürsu Belediyesi Ar-Ge birimi, yoğun şekilde gelen başvuruların değerlendirmesini yaptı. İlk eğitim 15 kişilik bir grup ile Bursa Uludağ Üniversitesi Moda Tasarım Bölümü akademisyenlerinden Öğretim Görevlisi Gizem Anşin Gürtekin eğitmenliğinde başladı.

Sertifikalı eğitime çağrıda bulunan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Dünyanın takip ettiği ve her geçen gün önemi artan moda ve tasarım dünyasındaki ticaret hacmi 2022 yılında 2,5 trilyonu aşmış durumda. Önemini bize rakamlar net anlatıyor. 15 kişilik kursiyer grubumuza 96 saat süren ve sonunda sertifika vereceğimiz çok anlamlı bir eğitim düzenlendik. Bu eğitim sonunda kursiyerler ofis açma imkânı sağlıyor, sektörün iş arayışında olduğu pozisyonlara da uygun duruma geliyorlar” dedi.

Bebe Çocuk Konfeksiyon Sanayici ve İş Adamları Derneği ile beraber düzenlenen eğitim çerçevesinde 100 kişilik bir grubun dâhil olacağı tasarım yarışması da düzenlenecek. Kazananlara birbirinden güzel hediyeler verilecek.