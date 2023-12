Gürsu'da ödül alan proje hayata geçirildi

Gürsu Belediyesi’nin projesi olan Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, geçen yıllarda Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Sahipsiz Evcil ve Sokak Hayvanlarının Barınma ve Beslenme Şartlarının İyileştirilmesi Fikir ve Proje Yarışması’ birincilik ödülü almıştı. Proje bugün hayata geçirilerek yapılan görkemli törenle hizmete açıldı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Sahipsiz Evcil ve Sokak Hayvanlarının Barınma ve Beslenme Şartlarının İyileştirilmesi Fikir ve Proje Yarışması’nda birincilik ödülü alan Gürsu Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, kurdele kesim töreni ile hizmete açıldı. Yaklaşık 4 bin 500 metrekare kontrollü alan içerisinde, toplamda 9 ayrı yapı 685 metrekare kapalı alandan oluşan Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’nde 39 adet küçük, 5 adet büyük padok yer alıyor. İdari kısımlarının yanı sıra ameliyathane, röntgen odası, ilaç deposu, tıbbi malzeme deposu, hayvan müşahede odası, hayvan mutfağı, mama deposu, malzeme deposu, hayvan banyosu gibi günümüz standartlarının üzerinde yapıları bulunan merkezde, sosyal ve kültürel alanlar ve gemi seyir terası, kafe ve özel oturma alanları da bulunuyor. Yaklaşık 14 milyon lira ihale bedeli olan ödüllü projenin yüzde 40’ını Tarım ve Orman Bakanlığı, yüzde 10’unu Türkiye Belediyeler Birliği karşıladı. Projenin geriye kalan maliyeti de Gürsu Belediyesi öz kaynakları tarafından karşılandı. Birçok il ve ilçeye örnek olacak Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, yapılan görkemli törenle hayata geçirildi.

Gürsu, ‘Hayvan Dostu Belediye’ proje ödülüne layık görüldü

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi projemiz, içerdiği yenilikçi özellikler ve modern tasarımı ile Türkiye Belediyeler Birliğinin Hayvan Dostu Belediyeler proje yarışmasında birincilik ödülüne layık görülmüştür. Ödül Emine Erdoğan hanımefendinin ve bakanlarımızın teşrif ettiği programda takdim edilmiştir. Bir karıncanın bile incitilmesini istemeyen, her canlının üzerimizde hakkının olduğunu söyleyen yüce bir dinin mensubuyuz. Hayvanları seven insanları da sever düşüncesiyle geliştirdiğimiz bu projede, istiyoruz ki sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı olalım. Onların da bir can sahibi olduğunu üzerimizde haklarının olduğunun bilinciyle yaşayalım. Bu ilçede yaşayan her canlının sorununu önemsiyoruz ve çözüm üretmek için gayret gösteriyoruz, projeler üretiyoruz, bu anlayışımızın bir ürünü.14 milyon 300 bin liralık yatırımla hayata geçirdiğimiz bu tesiste sokak hayvanlarına yönelik bakım ve rehabilitasyon hizmetlerini sunuyoruz. Ar-Ge birimimizce hazırlanan proje Türkiye Belediyeler Birliği tarafından ‘Hayvan Dostu Belediye’ proje ödülüne layık görüldü. Ayrıca Tarım Bakanlığımızda projenin yapım maliyetinin yüzde 40’ını karşıladı” dedi.

“Sokak hayvanlarına yönelik hizmetlerimizi daha modern yöntemlerle yürüteceğiz”

“Gürsu Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimiz 4 bin 310 metrekare kontrollü alan içerisinde, 9 ayrı yapı ile toplamda 685 metrekare kapalı alandan oluşmaktadır. Proje de 4.10 metrekare açık, 2.45 metrekare kapalı alandan oluşan 3 adet 5’li, 3 adet 8’li olmak üzere 39 adet küçük padok, bunun yanında 9.60 metrekare açık, 7.85 metrekare kapalı alandan oluşan 5 adet büyük padok bulunmaktadır. Tesisimizde sokak hayvanlarının kontrolsüz üremesini önleme adına kısırlaştırma başta kuduz olmak üzere zoonoz hastalıklarla mücadele için aşılama, trafik kazaları, ateşli silahla yaralanmalar gibi acil durumlarda oluşabilecek travma tedavi hizmetlerini veriyoruz. Bunun yanında mini hayvanat bahçemizde ile çocuklarımıza canlılara karşı duyarlı olmalarını öğretiyoruz. Kedi ve köpeklere hijyenik ve kontrollü bir ortamda dokunmalarını, sevmelerini sağlıyoruz. Böylelikle fobilerini yenmelerine yardımcı oluyoruz. Anaokullarımızda etkinlikler yapıyoruz. E-Pati yazılımı ve mobil uygulamasıyla sokak hayvanlarının anlık takibi ve sahiplendirilmesine yönelik çalışmamız ise devam ediyor. Sokak hayvanlarına yönelik hizmetlerimizi daha modern yöntemlerle yürüteceğiz. Ben projenin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.