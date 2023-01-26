Gürsu'da yaya güvenliği için yol işaretleri yenileniyor

Gürsu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik Birimi tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde, okul önlerindeki yaya geçit çizgileri yenileniyor.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “İlçemizin merkezinde ihtiyaç duyulan noktalarda yaptığımız üstyapı çalışmalarıyla yenilediğimiz cadde ve sokaklarımızı trafik düzenlemeleriyle de rahatlatıyoruz. Ekiplerimiz, araç sürücülerinin daha dikkatli araç kullanmalarını sağlayan ve hemşehrilerimizin can güvenliğinin korunması açısından büyük önem taşıyan trafik yol yönlendirme çizgilerini yenileyerek daha görünür hale getiriyor. Yaya trafiğinin yoğun olduğu noktalarda araçların daha dikkatli ve yavaş hareket etmesini sağlayan yol çizgileri özellikle okul çıkışlarında çocuklarımızın can sağlığının korunmasında büyük önem taşımakta. İlçemizde ulaşımın en sağlıklı şekilde sağlanması yönünde yol ve trafik yönlendirme çalışmalarımız ihtiyaçlar çerçevesinde durmaksızın devam etmekte ” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda, ana caddelerde yapılan çalışmalarla, yayaların caddelerde karşıdan karşıya geçiş üstünlüğünü belirten farkındalık uyarı işaretleri de oluşturuldu.