Gürsu'daki Ericek Adrenalin Park projesi dünya gündeminde

İspanya’nın Sevilla kentinde 95 ülkeden 9 bin davetlinin katılımı ile gerçekleştirilen dünyanın alanındaki en büyük ve en prestijli buluşması Turizm İnovasyon Zirvesi’ne Ericek Adrenalin Park projesi ile Türkiye’den yalnızca Bursa’nın Gürsu Belediyesi davet edildi. Zirvede özel sunum yapan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, geleceğin şehirlerinin ele alındığı zirvede en temel yaşam haklarından dahi mahrum bırakılarak ölüm karanlığına hapsedilen Gazze içinde çağrıda bulundu. Işık, “ Şimdi, masum ve mağdur Filistin halkının sesi olmak tarihi ve vicdani bir sorumluluk” dedi.

Gürsu Belediyesi 2021 yılında düzenlenen şehirlerin inovasyon, teknoloji ve sürdürülebilirlik yolu ile dönüşümünü amaçlayan Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi Yarışması’nda Gürsu’nun ve Bursa’nın turizm markası haline gelen ve yılda yarım milyon misafiri ağırlayan Ericek Adrenalin Park’ın kırsal turizme kattığı değer ve Gürsu’ya kazandırdığı potansiyeli aktaran Gürsu Belediyesi yarışmada dereceye girerek, ikinci oldu. Pandemi nedeniyle ertelenen ve finalistlerin ağırlandığı Turizm İnovasyon Projesi İspanya’nın Sevilla kentinde 95 ülkeden 9 bin davetlinin katılımı ile düzenlendi. Zirvede Gürsu Belediyesi Türkiye’den yarışmaya katılan ve dereceye giren ilk ve tek belediye oldu. Belediye Başkanı Mustafa Işık, Sevilla Belediye Başkanı José Luis Sanz’ın onur konuğu olarak Gürsu’yu, Bursa’yı ve Türkiye’yi temsil etti.

Danimarka, Hollanda ve İsviçre ile beraber finalist olan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, icraat döneminin en önemli projelerinden birisi olan Ericek Adrenalin Park projesi ile Sevilla’daki bu önemli turizm zirvesinde konuşmacı olarak da yer aldı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, dünya çapında 7.000 binden fazla turizm profesyoneline Gürsu ve Bursa turizmini anlattı. “Başkanlığını yaptığım Gürsu ilçesi, tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan, Antik Roma dönemine kadar uzanan tarihi ve kültürel mirası, coğrafi özellikleri, verimli toprakları ve gelişen sanayisi ile öne çıkmaktadır” diyerek konuşmasına başlayan Başkan Işık, “ İlçemiz dünyanın en verimli ovalarından birine sahiptir. İtalya’nın Po Ovası ile benzer özelliklere sahiptir. İlçemizde deveci armudu,santa maria armudu ve Bursa şeftalisi gibi coğrafi işareti alınmış çok önemli endemik meyveler yetişmektedir. Tüm bu zenginlik içinde kırsal turizmi kalkındırmak ve ilçemizin turizm potansiyelini ortaya koymak için tamamladığımız Ericek Adrenalin Parkımız ile Bursa Ovası’nın muhteşem zenginliğini Bursa’mızın Katırlı Dağlarının manzarasını izleyerek yaşayabiliyoruz” dedi.

Üç etapta gerçekleşen zirvede Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi Yarışması final töreninde konuşmacı olarak, Akıllı Turizm Uygulamaları panelinde katılımcı olarak, özel gala gecesinde ise Sevilla Belediyesi’nin onur ve şeref konuğu olarak yer aldı.

Etkinliklerden sonra Başkan Işık, Bursa ipeğinden yapılan özel tabloları Avrupa Komisyonu Turizm Politikası Yetkilisi Misa Labarile ve Turizm İnovasyon Zirvesi Organizatörü Silvia Aviles Giraud’a takdim etti.

İkili görüşmeler gerçekleştiren Başkan Işık, akıllı turizm uygulamaları , turizmin geleceği ve uygulanma aşamaları ile ilgili de yüz yüze farklı ülkelerden temsilciler ile görüşmeler yaptı.