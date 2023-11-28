Gürsu'dan Ekinözü'ne tam destek

Gürsu Belediyesi, kardeş belediye olduğu ve Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Ekinözü ilçesinde hasar gören ve yıkılan bir turizm tesisini tamamen ayağa kaldırıyor.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden Ekinözü ilçesi de etkilendi. Depremler, ilçeye bağlı bazı mahallelerde de hasara neden oldu. İlçe merkezine yakın konumdaki Aşağı İçme Mahallesi’nde bulunan iş yerleri ve bazı oteller ile hamam çöktü. İlin en önemli turizm merkezlerinden biri olan şifalı suları ile meşhur Ekinözü içmelerinde, depremin etkisini ortadan kaldırmak için Gürsu Belediyesi de devreye girdi.

Başkan Mustafa Işık, Kardeş Belediye olduğu Ekinözü Belediyesi için kolları sıvayıp depremin yaralarını beraber sarma kararı almıştı. Ekinözü’ne birçok kez giden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, teknik ekibi ile birlikte bölgede yaptığı incelemelerin ardından teknik ve personel desteği verileceğini açıklamıştı. İlk adım olarak İçmeler Mevkii’nde çalışmalara ve tespitlere başlayan Gürsu Belediyesi, tamamen hasar gören bir turizm tesisini onarma kararı aldı. Profesyonel bir ekip ile başlayan çalışmalarda Gürsu Belediyesi hasar tespit, projelendirme ve tamamen yapıyı yeniden yapma işlemlerini üstlendi. Mineral kaynaklı suyu nedeniyle binlerce kişinin akın ettiği bölgedeki en önemli yapılardan biri olan tesisteki çalışmalar, bölge halkını da memnun etti.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Yaz sezonunda mineral kaynaklı acı suyu nedeniyle bölgeye yaklaşık 40 bin kişi geliyor. En çok hasar alan yer de İçmeler Mahallesi. Bölgede profesyonel bir ekibimiz çalışıyor. Tesisin projelendirme, hasar tespiti ve tamamen ayağa kaldırılması işlemi için en az on kişi görevlendirdik. Bütçe olarak da 4 milyon TL ayırdık. Kardeşlerimizin hem travmalarını sarmak hem de o acılı günleri unutturmak bizim asli görevlerimiz. Bu nedenle Ekinözü’nden elimizi hiç çekmeden beraberce bölgeyi eski günlerine kavuşturmaya devam edeceğiz” dedi.