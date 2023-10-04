Gürsu minibüsleri Burulaş sistemine dahil oldu

Bursa’da ulaşım sorununun çözümü için raylı sistem, yeni yollar, köprü ve kavşak yatırımlarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan kentte toplu ulaşım kültürünün yaygınlaşmasına yönelik çalışmaları da hayata geçiriyor. Minibüslerin BURULAŞ ağına dahil edilip, hizmette standardizasyonun sağlanması konusunda ilk adımı nisan ayında Kestel ve Çirişhane hatlarında çalışan minibüslerle atan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Gürsu minibüslerini Buruluş sistemine entegre etti.

Bursakart Elektronik Ücret Toplama Sistemiyle hizmet verecek araçların Burulaş filosuna dahil olması nedeniyle düzenlenen törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Ben göreve geldiğimde BURULAŞ’ın araç sayısı 1087’ydi. BURULAŞ’a bağlı şimdiye dek 2489 araçla hizmet veriyorduk, Gürsu ile bu sayı 2558’e yükseldi. Tek gayemiz vatandaşın huzurunu sağlamak; sabah vatandaşımızı işine sorunsuz, akşam da evine güvenle ulaştırmak. Gürsu halkımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Projede emeği geçen herkese teşekkür eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık da “Artık Büyükşehir kalitesinde bir hizmet verilmeye başlandı. Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatları ve desteğiyle bu hizmet gerçekleşmiş oldu. Daha konforlu ve rahat ulaşımın sağlanacağı, şoför arkadaşlarımız için de daha huzurlu bir çalışma ortamının olacağı bir sisteme dahil olundu, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bursa’mıza, Gürsu’muza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın da bu uygulama ile Gürsu minibüslerinde önemli bir sistem değişikliğine gidildiğini hatırlattı. Aydın, “Adeta bir çağ atlatıldı. Bir fazla yolcu alabilmek için birbirleriyle yarışan, trafiği sıkıntıya sokan sistemden vazgeçtik. Kural ve kaideleri olan bir sisteme geçiyoruz. Allah hayırlı etsin. Elini taşın altına koyan bütün kardeşlerimizi tebrik ediyorum” dedi.

BESOB Başkanvekili Bahattin Korkmaz ise Büyükşehir Belediyesi’nin esnafa ve halka büyük katkılar sağladığını belirterek, bu katkının artarak devam etmesini diledi.

Gürsu Şoförler Odası Başkanı Recep Kaya da kartlı sisteme geçişin Gürsu halkının avantajına olacağının altını çizdi. Kaya, “Gürsu Şoförler Odası’nın BURULAŞ ile yapmış olduğu anlaşma çerçevesinde bütünleşik bilet sistemi tüm Gürsu halkı ve minibüsçü esnafımıza hayırlı olsun. Büyükşehir ile kartlı sisteme girmek demek, çağın gerektirdiği teknolojiyle halkı buluşturmak demektir. 65 yaş ve üzeri ücretsiz ulaşım, öğrenci indirimi ve vatandaşların avantajına olan bir sistem demektir. Hem vatandaşı hem de esnafı mağdur etmeyen bir yönetim tarzı ortaya koyduğu için başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.