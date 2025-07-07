Gürsu'nun maharetli elleri sezonu açtı

Gürsu Belediyesi'nin ilçedeki kadın üreticileri ve kadın girişimini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Maharetli Eller Projesi ikinci sezonunda tezgahlarını açtı.

Gürsu'nun maharetli elleri sezonu açtı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Gürsu Belediyesi’nin ilçedeki kadın üreticileri ve kadın girişimini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Maharetli Eller Projesi ikinci sezonunda tezgahlarını açtı.

Maharetli Eller Çarşısı, Gürsulu kadın üreticilerin el emeği göz nuru ürünlerini sergilemek ve satış yapmak amacıyla kurulan ve Gürsu Belediyesi’nin organizasyonuyla ilçe halkıyla buluşturuluyor. Gürsulu kadınlar el emeği, göz nuru ürünlerini bu çarşıda sergiliyor. Gıda, çeyiz ürünleri, giyecek ve yiyeceklerden oluşan çarşıdan alışveriş yapan vatandaşlar kadın üreticileri destekliyor.

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Çarşı yaz boyunca her Cuma Kent Park’ta, 16.00 - 22.00 saatleri arasında hizmet verecek.