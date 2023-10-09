Gürsu'nun mesire alanı vatandaşların hizmetinde

Gürsu Belediyesi’nin son dönemde en çok ses getiren projelerinden biri olan mesire alanı projesinde ilk etap vatandaşların hizmetine açıldı.

Eşsiz doğa manzarası ve harika doğası ile Gürsu’nun nefes alma durağında hafta sonu ilk misafirler ağırlandı. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, ilçe tarihinin ilklerinden birini daha Gürsu’ya kazandırdı. İğdir Köyü’nde yapımı devam eden mesire alanının ilk etabı tamamlandı. İlk etapta arazi üzeri temizleme, arazi içi yol çalışması yapılan alanda su hattı ve foseptik da çalışmaları yapıldı. Orman masalarının yerleştirildiği alanda kır lokantasının temeli atıldı. Mesire Alanı son hazırlıkların da tamamlanması ile hafta sonu ilk misafirlerini ağırladı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gürsuluların merakla beklediği ve bizim de büyük bir özveri ile gece gündüz çalışarak hazırladığımız mesire alanımızın ilk etabını tamamlamış bulunuyoruz. Bu hafta sonu ilk misafirlerimizi ağırladık. Öte yandan Araç ile Gürsu’dan beş dakika uzaklıkta olan alanımızda çok fonksiyonlu bir tesis oluşturuyoruz. Ve şimdiden çok merak edilen bir seyir terasımızın da yapımı sürüyor. Bundan sonraki yazlarda da burada keyifli zamanlarımızı hep beraber yaşayacağız” dedi.

Mesire alanı projesinin ikinci etabında ise çocuk oyun alanları, yöresel ürün satış noktaları da yer alacak. Mesire alanında ayrıca kır lokantası, tuvalet, abdesthane, mescit binaları, otopark ve güvenlik de yer alacak.