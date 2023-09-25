Gürsu'nun yeni kent parkı açıldı

Gürsu’nun yeni yaşam modern yaşam alanı Kent Park düzenlenen renkli açılış ile Gürsuluların hizmetine sunuldu. Renkli anların yaşandığı açılış töreninde Retrobüs konseri Gürsu halkına nostaljik anlar yaşattı.

Gürsu Belediyesi’nin birkaç ay önce yapımına başladığı Kent Park projesi resmi açılış töreni ile Gürsu halkının hizmetine sunuldu. Toplamda 8 bin 200 metrekarelik bir alanı kapsayan proje, yeni ve farklı bir yaşam alanı olarak vatandaşlara hizmet verecek. Kurtuluş Mahallesi’nde Gürsuluların Tel Altı olarak tabir ettikleri bölge artık yenilenen yüzü ve modern mimarisi ile yeni bir nefes durağı oldu. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Kent Park projemizde bin 200 ton asfalt, 1 kilometre yağmur suyu hattı ve 500 metre kanalizasyon yenileme çalışması yaptık. Projemizin içine 3 belediye hizmet tesisimizi, 100 kişilik amfi tiyatro alanımızı, 500 metrekare etkinlik çayırımızı, bin 500 metrekare kapalı pazar alanımızı ekledik. İçerisinde yürüyüş yolları, 120 metrekare Survivor parkuru, 600 metrekare bisiklet parkuru ve aydınlatma sistemleri mevcut. Son dokunuşu ise iki yüzden fazla ağaç ve bitki peyzajını ekleyerek yaptık. Ekonomik manada makul bir yatırım yapmanın mutluluğunu da yaşıyoruz. Projeyi üstlenerek Belediye kaynaklarımıza da bütçemize de katkı sunmuş olduk. Hemşehrilerimizin Tel Altı olarak tabir ettikleri bu bölgede artık cıvıl cıvıl, hareketli, modern bir yaşam alanı var" dedi.

Retrobüs ile nostaljik yolculuk

Kent Park açılışında sahne alan Retrobüs, Gürsululara nostaljik bir yolculuk yaşattı. Birbirinden güzel şarkılarla geçmişi yad eden, Gürsulular en güzel anları da keyifle yaşayıp, hatıra fotoğrafları çektirdiler.