Gürsu'nun yeni öğretmenlerine sıcak karşılama

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’ın şehir içi ve dışından Gürsu’ya atanan öğretmenler için düzenlediği tanışma toplantısı, eğitimciler ile çok verimli ve keyifli bir sohbete dönüştü. Toplantıya katılan eğitimciler Başkan Işık’a teşekkürlerini ilettiler.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’ın ev sahipliğinde, Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Bektaş’ın düzenlenmesi için öncülük ettiği öğretmenlerle tanışma toplantısı Gürsu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Gürsu’ya şehir içi ve dışından atanan yaklaşık 300 öğretmen ilk atamalarında ilçe protokolü tarafından karşılandı. Keyifli ve verimli bir sohbet havasında geçen tanışma toplantısında eğitimcilere Gürsu tanıtıldı ve anlatıldı. İlçedeki eğitim istatistikleri, okul sayısı ve mevcut durum aktarıldı. Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz ve Belediye Başkanı Mustafa Işık’ın soruları ve sohbetleri ile karşılandıkları için çok mutlu olan öğretmenler, yeni eğitim ve öğretim döneminde Gürsulu öğrenciler için hevesle çalışacaklarını söylediler.

Başkan Işık’tan Gürsu ve Bursa gezisi talep eden öğretmenler etkinliğin sonunda hatıra fotoğrafı da çektirdi.