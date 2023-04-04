Gürsu Ovası'nda kaçağa geçit yok

Gürsu Belediyesi, dünyanın en verimli ovalarından Gürsu Ovası’nı kaçak tehdidinden korumak için bütün titizliği ile çalışıyor. Gürsu Belediyesi ekipleri ovaya kurulan kaçak iki depoyu yıktı.

Gürsu Belediyesi’nin kaçak yapı ile mücadelesi sürüyor. Özellikle verimli tarım arazisini ve Gürsu Ovası’nı korumak için aralıksız olarak denetimlerini sürdüren Gürsu Belediyesi kaçak iki yapıyı yıktı. Yasal süreci işleten ve gerekli prosedürleri tamamlayan Gürsu Belediyesi, Kumlukalan ve Kazıklı mahallelerinde bulunan, tarım arazi niteliğindeki iki yapının yıkımı için hazırlıklarını yaptı. Toplamda yaklaşık dört bin metrekare büyüklüğünde iki yapının da kiraya verilmiş depo olarak kullanıldığı tespit edildi. Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından verimi ile dünyaya nam salan Gürsu Ovası’nın orta yerinde konuşlanan iki depo da yıkıldı.

Konut olarak yapılan kaçak yapı ile mücadele konusunda çalışırken, ovayı da aralıksız olarak denetlediklerini belirten Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Dünyanın sayılı verimli ovalarından birinde, kaliteli tarım ürünü yetiştirmeye çalışan çiftçimize, Gürsu’nun geleceğine borcumuz var. Bu nedenle kaçağa asla, özellikle de ovada asla geçit vermeyeceğiz” diye konuştu.