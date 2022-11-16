Gürsu Parkı tazeleniyor

Gürsu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü park bahçeler ekiplerince yapılan bakım ve temizlik çalışmalarıyla Gürsu’nun parkları tazeleniyor.

Belediye ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde; parkların temizliği, parklardaki kent mobilyalarının bakımları, toprak örtüsünün havalandırılması ve yenilenmesi, çiçek ve bitkilerin bakımı ve tazelenmesi çalışmaları gerçekleştirildi. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Bugünlerde, parklarımızda, dökülen yaprakların oluşturduğu muhteşem renk cümbüşü arasında yürümenin de ayrı bir keyfi olmakla birlikte, ekiplerimiz dökülen yaprakları temizleyerek parklarımızın her daim temiz olması için çalışıyor. Yeşilden sarıya kahveye rengarenk görsel şölen sunan parklarımızdaki bu manzaralar hepimizde güzel duygusal etkiler oluştursa da, parklarımızın hemşehrilerimiz için her zaman konforlu olmasını sağlamak hedefiyle ekiplerimiz temizlik çalışmalarını yaptı. Tüm hemşehrilerimiz, yaprakların ağaç dallarındaki renk cümbüşünün hala devam ettiği bu günlerin tadını çıkarsın diye biz parklarımızın konforunu hep taze tutmak için çalışıyoruz” dedi.

Gürsulular’ın nefes almasını sağlayan parklar, yapılan düzenli bakım çalışmalarıyla tazelenerek ilçe halkının keyifle zaman geçireceği alanlar olarak hizmet veriyor.