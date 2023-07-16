Gürsu tek yürek 15 Temmuz'u unutmadı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tüm Türkiye ile eş zamanlı olarak Gürsu’da da farklı etkinlik ve faaliyetlerle düzenlendi. 14 Temmuz’da camide dua okunması ile başlayan etkinlikler çerçevesinde 15 Temmuz’da akşam saatlerinde başlayan etkinlikler gece yarısına kadar devam etti. Gürsu halkı dualarla şehitlerini andı.

Gürsu’da dualar vatan kahramanları için okundu

Gürsu’da düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinlikleri çerçevesinde birden fazla noktada anma ve törenler gerçekleştirildi. Gürsu camilerinde okutulan dualardan sonra hem mezarlık ziyareti hem de ev ziyareti yapılarak kanlı darbede ülkesini canları uğruna savunan şehitlerimiz unutulmadı. 15 Temmuz Hatıra Ormanı’nda fidan dikimi gerçekleştiren Gürsu protokolü, Celalbey Millet Bahçesi’nde düzenlenen anma etkinliğinde de hazır bulundu.

Dualarla, Kuran’ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “ 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Birlik ve beraberliğimizin anlamlı kılındığı gündür. Bu aziz millet demokrasiyi 15 Temmuz’da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Vatanımız için şehit olmuş kahramanlarımız kalbimizde yaşamaya devam etmekte; bugün bizlerle demokrasi nöbetini sürdürmektedir. 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız. Gerek şehit yakınlarımız gerekse milletimizin tamamı bu duygularla bugünü anıyor. Şehitlerimiz bu ülkenin teminatıdır, ay yıldızlı bayrağımıza rengini veren kahramanlarımızdır. Bayrağımızdaki hilal bağımsızlığımızın sembolüdür, yıldızlar da her bir şehidimizin bir nişanesidir. Tüm şehitlerimizi minnet, saygı ve dua ile yad anıyorum, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Ruhları şad olsun” dedi.

Günün anlam ve önemine uygun olarak hazırlanan etkinlikler mehteran marşları, ilahiler, belgesel gösterimi ve şehitler için edilen dualarla sona erdi. Program sonrasında gece yarısı da sela okundu.