Gürsu'ya Rusya'dan gönüllü misafir

Gürsu Belediyesi Eurodesk Temas Noktası, European Solidarity Corps (Avrupa Dayanışma Programı) programı çerçevesinde ilçede Rusya’dan gelen Militsa Bodonava’yı ağırlıyor. Yerel faaliyetlerde gönüllülük yapacak olan Militsa, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’ı makamında ziyaret etti.

Gençler için eğitim ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatları, gençlerin bu faaliyetlerine katılımlarını sağlayan Eurodesk Bilgi Ağı’nın temsilcileri arasında yer alan Gürsu Belediyesi Eurodesk Temas Noktası, ilçede Rus Militsa Bodonava’yı ağırlıyor. İlçedeki ilk ziyaretini Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’a yapan Militsa Bodonava’yı karşılayan Başkan Işık ülkesi ve bölümü hakkında bilgiler aldığı gence Gürsu’yu anlattı. “Kültürlerarası çalışmalara katkı sunduğumuzu en net haliyle gördüğümüz bir genç arkadaşımızı daha ağırlıyoruz. Gençlerin yaşamlarına akademik ve sosyal anlamda sayısız katkı sunduk, şimdi ise hem bir gönüllü kazandık hem de bir kültür elçisi gencimiz oldu. Gürsu Eurodesk Temas Noktası bize sayısız gence ulaşma ve onları dünyaya ulaştırma imkanı veriyor” diye konuştu.

Rusya’da Tekstil Dizaynı bölümünden mezun olan Militsa, beş ay boyunca Gürsu’da kalacak. Gürsu Belediyesi’nin ESC programı çerçevesinde yerel faaliyetlerde gönüllülük yapacak. Gürsu Belediyesi’nin sosyal tesislerinde ve farklı noktalarında gönüllü esasına uygun çalışacak. Hibe programları ve projeleri ile Türkiye’nin önde gelen belediyelerinden Gürsu Belediyesi Avrupa Birliği’nden aldığı ile hibe belediye bütçesi kullanmadan gönüllü giderini karşılayıp, belediyeye de kaynak sunmuş oldu.

Eurodesk Gönüllü Akademisi’nde gerçekleştirilen eğitimlerde proje yazım ve yürütme teknikleri, paydaş kurum bulma yöntemleri, iyi uygulama örneklerini inceleme olanağı, Avrupa Birliği erasmus ve gençlik projelerine ücretsiz katılım hakkı kazanırken, kariyer yönetimi ve network fırsatları, uzman mentörler sayesinde sektörel teknik eğitimler, girişimcilik ve dijitalleşme konularında gelişmeleri takip etme, düzenlenen seminerler, sunumlar, fuarlar, gençlik kampları, festivaller ve konserlerle sosyalleşme imkanları elde eden gençler, Gürsu Belediyesi’nce düzenlenen yurtdışı gezilerine katılarak da hem kişisel gelişimlerine ivme katmış hem de ülkemizin kültürünü dünya gençliğine aktararak, ülkemizi temsil etme sorumluluğu kazanmış oluyor.