Gürsu'ya yeni bir spor tesisi kazandırıldı

Gürsu Belediyesi, her mahalleye bir spor tesisi vizyonu ile yaptığı yatırımlar çerçevesinde İpekyolu Mahallesi’ne bir spor tesisi kazandırdı.

Gürsu Belediyesi, spor yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Daha önce basketbol sahası kazandırılan İpekyolu Mahallesi’ne bu kez de spor tesisi kazandırıldı. Yaklaşık 4,5 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen tesiste mahalle gençleri sporlarını yapıp, sosyalleşecek.

Gürsu Belediyesi’nin eczane, fırın, pastane, zincir market, kafeterya, lokanta, nalbur, berber gibi ihtiyaç noktalarını kazandırdığı İpekyolu Mahallesi’nde; sırasıyla doktor sorunu, güvenlik sorunu, çözüldü. Yaklaşık 2 milyon 500 bin lira maliyetle oyun grupları kuruldu, parklara yatırım yapıldı.

Gençlerin basketbol sahası isteğine 1 milyon 750 bin liralık yatırımla yanıt veren Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık bu kez de mahalle halkına bir spor tesisi kazandırdı.

Açılışta konuşan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “ Tesisimiz hayırlı uğurlu olsun. Mahalleye geldiğimizde halkımızla yakın temasta bulunuyoruz. Bugün benden bir cami çay ocağı talepleri oldu. Seçim telaşından hemen sonra hızla yapacağız. Orman masası isteyenler oldu. O talep de başımızın üzerine. Ben bir müjde de bu tesisimizle alakalı vermek istiyorum. Gençler bu tesisi görünce bir de sosyal bir kafe istediler. Onu da iş planımıza aldığımızı belirtmek isterim. Hayırlı ve uğurlu olsun inşallah” dedi.