Gürsu yeni mesire alanı ile nefes alacak

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, ilçe tarihinin ilklerinden birini daha Gürsu’ya kazandırıyor. İğdir Köyü’nde hazırlıkları tamamlanmak üzere olan 60 dönümlük mesire alanı, ilçeye nefes aldırıp, Gürsululara doğaya zaman geçirecekleri tek adres olacak.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, seçim vaatlerinden birini daha yerine getiriyor. Gürsu Belediyesi Orman Bölge Müdürlüğü’nden yirmi yıllığına kiraladığı İğdir Köyü’ndeki mesire alanında çalışmalara başladı. İki etapta gerçekleştirilecek çalışmalarda bayram sonuna kadar ilk etap bitmiş olacak. İlk etapta arazi üzeri temizleme, arazi içi yol çalışması yapılan 60 dönümlük mesire alanında su hattı ve foseptik da çalışmaları gerçekleştirildi.

Çalışmaları yerinde takip eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık “Yeni mesire alanında hafta içi ve hafta sonunda hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Amacımız bu yaz bu güzel mesire alanını vatandaşımızın kullanımına açmak. Bir yandan su hatlarını çözüyoruz. Bir yandan orman masalarını nereye koyacağımızı kararlaştırıyoruz. Gürsu’ya yaklaşık beş dakika mesafe uzaklıkta yer alan bu muhteşem alanda bu yaz keyif çaylarımızı Gürsulu hemşehrilerimle birlikte içeceğiz” dedi.

Mesire alanı projesinin ikinci etabında ise çocuk oyun alanları, yöresel ürün satış noktaları da yer alacak. Mesire alanında ayrıca kır lokantası, tuvalet, abdesthane, mescit binaları, otopark ve güvenlik de yer alacak.