Gürsulu inşaat firmalarından yardım çağrısına anında cevap geldi

Depremin ağır etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik ülke genelinde verilen mücadelenin en iyi örneklerinden birinin yaşandığı Bursa’nın Gürsu ilçesinde, Belediye ve inşaat firmaları arasındaki sinerjiyle deprem bölgesine ulaştırılmak üzere makine teçhizat ürünleri temini sağlandı.

Gürsu’nun inşaat firmaları yetkilileriyle acil olarak toplantı düzenleyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, firma yetkililerinden sahip oldukları imkanlarla deprem bölgesine yapabilecekleri destekler hakkında bilgi alarak, yardımlarını oluşturulan yardım toplama merkezi üzerinden deprem bölgesine ulaştıracaklarını söyledi.

Toplantı sonrası firma yetkilileri, deprem bölgelerinde yaşanan felaketin yol açtığı yıkımların enkazları altında kalan insanların kurtarılması çalışmalarını hızlandıracak; darbeli kırıcı, kırıcı delici (hilti), kürek, kazma, kova, çadır, uyku tulumu, lamba, powerbank, küçük demir makası, uzatma kablosu ve jeneratör gibi makine teçhizat ürünlerini Gürsu Belediyesi Kültür Merkezi’nde oluşturulan Yardım Toplama Noktası’na ulaştırdı.

“Felaketin yaşandığı deprem bölgesinde daha fazla acı yaşanmaması için millet olarak ortaya konan bu tek yürek olma feraseti, zorluklarda birlik olma özelliğimizin en güzel örneklerinden” diyen başkan Işık, “Bizi biz yapan en güzel değerlerimizle, inşallah bu zor günleri de hep birlikte aşmayı başaracağız” dedi.

Ufak da olsa bir katkımız olduysa ne mutlu bize diyen inşaat firma yetkilileri, teçhizatların bir an önce deprem bölgesine ulaşmasını ve enkaz altında bulunan insanların en kısa zamanda kurtarılmasına katkı sağlamasını temenni ettiklerini belirterek, kendilerini sürece dahil ederek yardım etme fırsatı sunan Başkan Mustafa Işık’a teşekkür etti.