Gürsulu kadınlar yasal hakları konusunda bilgilendi

Gürsu’da kadınlara özel düzenlenen eğitimler devam ediyor.

Gürsu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gürsu Kadınlar Lokali’nde düzenlenen seminer ve söyleşilerin bu haftaki konusu kadınların yasal hakları üzerine oldu. Gürsu Belediyesi ve KADEM (Kadın ve Demokrasi Derneği) iş birliğinde gerçekleştirilen programda, katılımcılar, Av. Hilal Uygan tarafından yapılan sunumda; kadının şiddet karşısında ve yaşaması muhtemel olumsuzluklarda sahip olduğu yasal haklar konularında bilgilendirildi.

“Gelecek nesilleri yetiştiren anneler olan kadınlarımızın kendilerini her alanda geliştirmeleri, toplumumuzun gelişmişlik seviyesinin de yükselmesi sonucunu doğuracaktır” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Toplumun her alanındaki varlıklarıyla, kalkınma hamlelerinde nişaneleri olan kadınlar, geleceğe şekil veren bakışlarıyla başımızın tacı. Onların ışığıyla geleceğimizi aydınlatmaları için, bu programlarımızla, sahip oldukları güce güç katmaya çalışıyoruz. Tüm kadınlarımızı her hafta düzenlediğimiz söyleşilere katılmaya bekliyoruz” dedi.

Söyleşide çay eşliğinde yapılan sohbetlerde de bilgi alışverişinde bulundu.