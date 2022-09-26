Gürültü endişeye yol açtı

Pazartesi günü erken saatlerinde, 04.00 sularında Klassis Bölgesinde oturan sakinler şiddetli bir uğultu sesiyle uyandı. Sesin denizin içinde bulunan doğalgaz platformundan geldiği belirlenirken, pek çok kişi için gürültünün nedeni gecenin bir vakti muamma olarak endişe yarattı. Semizkumlar bölgesi yaz boyunca doğalgaz depolama tesislerinde devam eden sondaj ve yakma işlemlerinden rahatsız edici sese aşinayken, Altınorak ve Klasis bölgesi ilk kez gürültüyü bu denli şiddetli hissetti.

Sesi ile endişe yaratan doğalgaz platformunun görüntüsü ressam-fotoğrafçı Ömer Faruk Küçükkaya'nın objektifinden yansıdı

Sondaj çalışmaların en az bir ay kadar daha devam edeceği öğrenildi.