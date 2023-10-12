Gürültü kavgası sokağa yansıdı, taşlar, sopalar havada uçuştu

Bursa’da iki grup arasında gürültü nedeniyle çıkan sözlü tartışma, sokağa yansıdı. Taraflar arasında çıkan tartışma bir süre sonra taşlı sopalı kavgaya döndü. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Yıldırım ilçesine bağlı Millet Mahallesi’nde meydan geldi. İddiaya göre, iki grup arasında gürültü nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Taraflar konuşmak için sokağa çıkınca, kısa sürede alevlenen tartışma, taşlı sopalı kavgaya döndü. İki grubunda birbirine vurduğu anlar kameraya yansırken, çevredekilerin ihbarıyla, olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.