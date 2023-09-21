Güven Artırıcı Önlemler Toplantıları kasım ayında geçekleştirilecek

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan ile Güven Artırıcı Önlemler Toplantıları’nın kasım ayında geçekleştirileceğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği’nde görevli Tuğamiral Zeki Aktürk, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; tehditleri kaynağında bertaraf etmeyi öngören dinamik ve proaktif savunma ve güvenlik stratejimiz çerçevesinde başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir şiddet ve tempoda sürdürmektedir” ifadelerini kullandı.

“Son bir haftada 42 terörist etkisiz hale getirilmiştir”

Tuğamiral Zeki Aktürk konuşmasına şöyle devam etti:

“Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil son bir haftada 42 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece etkisiz hele getirilen terörist sayısı 1 Ocak’tan itibaren bin 271’e, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise 38 bin 614’e ulaşmıştır. Diğer yandan 13 ve 15 Eylül tarihlerinde PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirmek, Irak’ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını etkisiz kılmak ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde bulunan terörist hedeflere yönelik hava harekatları gerçekleştirilmiştir. Bu harekatlar ile teröristlerce kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 31 hedef imha edilmiştir.”

Milli Savunma Bakanlığı’nın terör örgütü FETÖ ile mücadelesinin de yeni bilgi, belge ve veriler ışığında devam ettiğini belirten Tuğamiral Aktürk, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya dek FETÖ ile mücadele edileceği vurgusunu yaptı. Hudut hattında alınan tedbirler ile ilgili konuşan Tuğamiral Aktürk, “Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunan hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 552 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 5’i FETÖ mensubu olmak üzere 10’u terör örgütü üyesidir. 4 bin 968 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 7 bin 442’ye yükselmiş, yakalanan şahıslardan 345’i FETÖ mensubu olmak üzere toplam 497 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 158 bin 380 olmuştur” açıklamasında bulundu.

Harekat bölgelerinde bölücü terör örgütü tarafından taciz atışlarının devam ettiğini belirten Tuğamiral Zeki Aktürk, bu saldırılara misliyle karşılık verildiğini aktardı. Aktürk, "Suriye’de istikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Terör örgütü tarafından harekat bölgelerimize bu yılın başından itibaren 317 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş; bu saldırılara misliyle karşılık verilerek 23’ü son bir haftada olmak üzere 926 terörist etkisiz hale getirilmiştir” diye konuştu.

“Güven Artırıcı Önlemler Toplantıları’nın kasım ayında hayata geçirilmesi hususunda mutabık kalınmıştır”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı’nın görüşmesini hatırlatan Aktürk, “Komşumuz Yunanistan ile son dönemde gelişen olumlu havanın devamına yönelik gayretlerimiz devam etmektedir. Dün akşam Cumhurbaşkanımız ve Yunanistan Başbakanı arasında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda gerçekleşen görüşmede, Güven Artırıcı Önlemler Toplantıları’nın kasım ayında hayata geçirilmesi hususunda mutabık kalınmıştır. Amacımız Ege ve Doğu Akdeniz’deki sorunlarımızı uluslararası hukuka, iyi komşuluk ilişkilerine ve müttefiklik ruhuna uygun bir şekilde çözüme kavuşturmaktır” ifadelerini kullandı.

“Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davalarında yanlarında olmaya devam edeceğiz”

Azerbaycan’ın Karabağ’da başlattığı askeri operasyonlara ilişkin konuşan Aktürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“19 Eylül’de Azerbaycan tarafından; kendi egemen toprakları üzerinde gerekli gördüğü tedbirleri almak, gayrimeşru Ermeni silahlı unsurlarınca uzun süredir devam eden saldırı ve provokasyonları engellemek üzere Karabağ’da başlatılan askerî operasyonu, sonrasında alınan ateşkes kararını ve bölgedeki son gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Can Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü koruma yönünde attığı adımları, Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın tesis edilmesine yönelik samimi çabaları desteklediğimizi, “iki devlet, tek millet” anlayışıyla kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğumuz Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davalarında yanlarında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.”

Tuğamiral Aktürk ayrıca, 14 Eylül’de Milli Savunma Bakanlığı ile Fransa Savunma Bakanlığı heyetlerinin Paris’te Stratejik Diyalog Toplantısı çerçevesinde ikili ilişkiler, NATO ile bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunduğunu belirtti. Aktürk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak tarafından 15-17 Eylül tarihleri arasında Norveç Oslo’da icra edilen NATO Askeri Komite Toplantısı’na katılım sağladığını da bildirdi.

Savunma sanayii projelerine ilişkin konuşan Aktürk, “Bakanlığımıza bağlı ASFAT ana yükleniciliğinde yürütülen açık deniz karakol gemileri ‘TCG Akhisar’ ve ‘TCG Kaçhisar’ın denize inişi, Pakistan MİLGEM Projesi’nin birinci gemisi PNS Babur’un de geçici teslim törenleri 23 Eylül’de İstanbul Tersanesi Komutanlığında gerçekleştirilecektir. Deniz Kuvvetlerimiz için üretilen iki adet açık deniz karakol gemisi ve Pakistan Deniz Kuvvetleri için PN MİLGEM Projesi’nde üretilen 4 adet korvet tipi savaş gemisiyle ASFAT’ın aynı anda birbirinden 3 bin 900 kilometre uzaklıktaki iki şehirde toplam 6 deniz platformu inşasını yapması örneği çok az olan bir gayretin ve başarının göstergesi olarak hepimizi gururlandırmaktadır. Yine, denizaltılarımızın havuzlanması için ihtiyaca yönelik özel olarak tasarlanarak ASFAT ana yükleniciliğinde inşa edilen, kendi boyutunda dünyada tek olan denizaltı havuzunda TCG Batıray denizaltımızın havuzlanması faaliyeti 18 Eylül’de Gölcük Tersanesi Komutanlığında başarıyla gerçekleştirilmiştir” diye konuştu.

Libya’ya gönderilen yardımların detaylarını açıklayan Aktürk, “Kasırga felaketi nedeniyle uluslararası yardım çağrısında bulunan dost ve kardeş Libya’ya yardım elini uzatan ilk ülke olarak Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla AFAD’ın arama-kurtarma ekipleri ve yardım malzemelerinin nakli gerçekleştirilmiştir. Müteakiben de TCG Sancaktar, TCG Bayraktar ve TCG Osmangazi ile ülkemizin yardımları bölgeye ulaştırılmıştır. Gemilerimizle AFAD, AKUT, Sağlık Bakanlığı, Sahil Güvenlik ve itfaiye personelinden oluşan görevliler ile birlikte ambulans, tır kurtarma ve müdahale araçlarından oluşan araçlar ve üç sahra hastanesi ile muhtelif iaşe, barınma ve sıhhi malzemeler bölgeye gönderilmiştir. Söz konusu yardım faaliyetlerimiz devam etmektedir. Ülkemizin 500 yıllık tarihi bağlarımız olan dost ve kardeş Libya halkına sağladığı, sağlamaya devam ettiği destek ve yardımlar batı-doğu ayrımı olmaksızın Libya’nın tamamını kapsamayı sürdürmekte ve bu durum Libya’da tek ses olacak şekilde memnuniyet oluşturmaktadır” açıklamasında bulundu.

Aktürk ayrıca, "Personel ve askeri öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir. 2023 yılı dış kaynaktan tabip, diş tabibi sınıfı sözleşmeli/muvazzaf ve özel nitelikli beden eğitimi öğretmen sınıfı muvazzaf subay temini kapsamında başvurular 25 Eylül’de başlayacak olup, 8 Ekim’de sona erecektir” dedi.